Хоккеист сборной России Елесин подтвердил, что планирует перейти в НХЛ

СТОКГОЛЬМ, 1 мая. /ТАСС/. Защитник сборной России Александр Елесин подтвердил, что планирует перейти в один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он рассказал журналистам в среду после матча Евротура против шведов.

Елесин выступает за ярославский "Локомотив", его контракт закончился 30 апреля. Ранее Sportsnet сообщил, что Елесин подпишет контракт с "Калгари".

"Да, у меня есть такие планы. Но ясности пока нет", - сказал он.

Защитник стал автором одной из четырех шайб в матче россиян со шведами (4:6). "Конечно, было приятно забить. Но еще приятнее было бы, если бы мы выиграли. Мы с Гусевым играем в разных пятерках, просто я подключился, и он мне отдал хорошую передачу. Счет был бы совсем другим, если бы мы не получали столько удалений", - отметил он.

Игрок обороны, который выступал на предыдущих этапах Евротура, сейчас пытается попасть на чемпионат мира, который пройдет 10-26 мая в Словакии. "Мы все играем за страну, и нужно ставить свои личные амбиции на второй план, а тренеры решают, кто достоин, а кто - нет. Что касается шведов, то сейчас у них много ребят из НХЛ, скорости и мышление другое", - подчеркнул он.