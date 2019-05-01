Эксперт: сборная России по хоккею уступила шведам из-за недостаточной сыгранности состава

Россияне со счетом 4:6 проиграли сборной Швеции в первом матче заключительного этапа Евротура. Вынесенная встреча Чешских хоккейных игр прошла в Стокгольме.

"Всегда трудно начинать, но это поражение - проблема лишь тренеров, а не игроков. Их задача - найти правильные сочетания, подобрать людей, чтобы они друг другу помогали, раскрывали, - сказал Кожевников. - Нет же идеальных хоккеистов, кроме, возможно, Евгения Малкина, который и забить, и отдать всегда может, и отсутствовавшего Александра Овечкина. Несмотря на счет, [голкипер сборной России] Андрей Василевский провел неплохой матч, ему же тоже надо адаптироваться и привыкнуть к игре своих защитников, с какого фланга может прийти угроза".

"Видно, что команда под нагрузкой, было много удалений, несколько шайб пропущены с "пятака", но ничего страшного нет, главное, что попробовали игру, темп у команды есть. Да, состав звездный, но не стоит строить особых ожиданий - главное вкатиться и сыграться перед чемпионатом мира, а после 10 мая можно будет делать какие-то выводы", - добавил он.

В следующем матче 4 мая россияне встретятся в чешском Брно с командой Финляндии. Чемпионат мира - 2019 пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.