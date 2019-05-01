Михайлов: хоккеисты сборной России должны больше выкладываться и исключить ошибки

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Игроки сборной России по хоккею должны больше выкладываться в матчах, а также исключить некоторые ошибки, чтобы прибавить в следующей игре. Такое мнение высказал ТАСС в среду член наблюдательного совета ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Сборная России со счетом 4:6 уступила команде Швеции в первом матче заключительного этапа Евротура. Вынесенная встреча Чешских хоккейных игр прошла в Стокгольме.

"Сборная должна играть лучше как в атаке, так и в обороне, обязательно надо исключить удаления, из-за которых пропустили несколько шайб. Все-таки это первая игра, естественно, что были позиционные ошибки, недочеты в атаке, но есть время все это исправить в следующей игре", - сказал Михайлов.

"В то же время было видно, что некоторые наши лидеры не выжимают из себя все 100%, не дорабатывая в атаке, так и в обороне. Судить по этой игре строго не надо, но к каждому игроку есть некоторые претензии, которые надо исправлять. Если они хотят здорово сыграть, они будут прибавлять, а желание у них, определенно, есть", - добавил он.

Следующий матч россияне проведут 4 мая в чешском Брно против сборной Финляндии. Чемпионат мира по хоккею 2019 года стартует 10 мая.