Бизнесмен Рэтклифф подтвердил, что изучает возможность покупки "Челси" у Абрамовича

Рэтклифф подтвердил, что посещал тренировочную базу клуба. Также он признался, что является болельщиком "Манчестер Юнайтед".

ТАСС, 1 мая. Британский предприниматель Джим Рэтклифф подтвердил, что изучает возможность приобретения английского футбольного клуба "Челси" у россиянина Романа Абрамовича. Об этом сообщает британская газета The Sun .

"Я не могу сказать, что не куплю "Челси". Я изучаю такую возможность, футбол - это сложный мир. Нельзя быть слишком резким, чтобы не споткнуться на пути к успеху", - сказа Рэтклифф.

Ранее газета The Times сообщила, что идея о продаже клуба появилась после того, как российскому бизнесмену отказали в продлении инвестиционной визы. Без нее, как отмечает издание, российский бизнесмен не сможет работать в Соединенном Королевстве, где провел большую часть времени с момента приобретения столичного клуба. Обладатель такой визы обязан инвестировать 2 млн фунтов стерлингов (€2,34 млн) в британскую экономику.

В период руководства Абрамовича "Челси" пять раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Суперкубок Англии и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов (2012 год). Также клуб пять раз становился обладателем Кубка Англии и трижды Кубка английской лиги.

Состояние Рэтклиффа оценивается в 21 млрд фунтов стерлингов (€24,5 млрд). Миллиардер находится на 110-й строчке в списке журнала Forbes. Он владеет швейцарским клубом "Лозанна" с 2017 года. Также Рэтклифф в декабре 2018 года стал владельцем британской шоссейной велокоманды Team Sky.