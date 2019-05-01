Фестиваль ГТО среди семейных команд открылся в Сочи

СОЧИ, 1 мая. /ТАСС/. Церемония открытия I Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд прошла в среду в Сочи. Как сообщает пресс-служба федерального оператора фестиваля, в рамках церемонии были представлены талисманы ГТО - медведь Потап, лиса Василиса, зайка Лиза и волчонок Макар.

В отборочных этапах семейного фестиваля ГТО приняли участие 25 тыс. человек по всей стране. За путевку на всероссийские соревнования боролось 22 276 участников муниципального этапа и 3 219 - на региональном.

Приветствие министра спорта России РФ Павла Колобкова участникам, организаторам и гостям фестиваля ГТО прочитала заместитель директора "Южного федерального центра спортивной подготовки" Наталья Шкарубская: "Фестивальное движение ГТО продолжает динамично развиваться, объединяя школьников, студентов, трудовые коллективы - всех тех, кто ведет активный и спортивный образ жизни. В этом году фестиваль впервые проводится среди семейных команд. Уверен, этот спортивный праздник станет ярким и незабываемым событием для каждого - детей, родителей, бабушек и дедушек, а также будет способствовать вовлечению в физическую культуру и спорт новых желающих испытать свои выносливость, ловкость, силу и умение работать в команде".

"ГТО - это массовый вид физической активности, уже почти 11 миллионов россиян присоединились к выполнению нормативов. С каждым днем прибавляется все больше участников, на первые семейные соревнования половина команд приехала в полном составе, с маленькими детьми. Это круто, спорт объединяет все возраста", - заметил один из почетных гостей фестиваля, олимпийский чемпион в прыжках в воду Дмитрий Саутин.

По итогам первого соревновательного дня определились сильнейшие в ряде нормативов. Подтягивание из виса на высокой перекладине лучше всех выполнили представители семьи Светловых из Калужской области: сын Константин (9 лет, 28 раз) и отец Петр (45 лет, 29 раз). Подтягивание из виса на низкой перекладине 45 раз выполнила Алена Гаврилова (10 лет) из Курганской области. В наклоне вперед лучший результат показали Наталия Поляница из Тверской области (41 год, 28 см) и Алексей Антонов из Ивановской области (34 года, 24 см), представитель Нижегородской области Роман Сергеев выполнил норматив "рывок гири 16 кг" (40 лет, 119 раз).

Состав каждой команды представляют отец, мать, старший член семьи (дедушка или бабушка), а также один ребенок. Командный зачет определится по сумме очков, набранных всеми членами семьи за выполнение всех видов спортивной программы в каждой возрастной категории. Личный зачет определится по сумме очков, набранных членами команды в категориях - мама, папа, ребенок, бабушка и дедушка за выполнение соответствующих видов спортивной программы. Церемония закрытия и награждения победителей состоится 3 мая на базе ФГБУ "Юг-Спорт".