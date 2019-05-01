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"Эфес" стал последним участником "Финала четырех" баскетбольной Евролиги

В полуфинале "Эфес" сыграет с "Фенербахче", ЦСКА - с "Реалом"
Эдриен Мёрман EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
Описание
Эдриен Мёрман
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

ТАСС, 1 мая. Турецкий "Эфес" обыграл испанскую "Барселону" со счетом 80:71 в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги и стал последним, четвертым участником "Финала четырех". Встреча состоялась в турецком Стамбуле.

Самым результативными игроками матча стали баскетболисты "Эфеса" форвард Эдриен Мёрмэн и разыгрывающий Шейн Ларкин, набравшие по 18 очков. В составе "Барселоны" по 12 очков на счету разыгрывающего Тома Эртеля и форварда Криса Синглтона.

Счет в серии до трех побед стал 3-2 в пользу "Эфеса". Турецкая команда встретится в полуфинале с турецким "Фенербахче". В другом полуфинале сыграют российский ЦСКА и испанский "Реал".

"Финал четырех" пройдет с 17 по 19 мая в испанском городе Витория-Гастейс. Действующим победителем Евролиги является "Реал".

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