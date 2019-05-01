"Ренн" сыграл вничью с "Монако" в матче чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 1 мая. Футболисты "Ренна" сыграли вничью с "Монако" в домашнем матче 34-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе хозяев дублем отметился Адриан Юну (3-я и 9-я минуты). У "Монако" два мяча на счету Фалькао (69, 75).

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.

В турнирной таблице "Ренн" занимает 11-е место с 44 очками после 34 туров. "Монако" располагается на 16-й строчке, имея в активе 33 очка и опережая зону стыковых матчей на четыре балла, зону вылета - на пять.

В следующем туре "Ренн" 5 мая на выезде сыграет с "Тулузой", "Монако" в этот же день примет "Сент-Этьен".