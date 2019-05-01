"Брешия" гарантировала себе выход в высший дивизион чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 1 мая. "Брешия" победила "Асколи" со счетом 1:0 в матче 34-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Италии по футболу и обеспечила себе выход в серию А. Встреча проходила в Брешии.

Гол на 36-й минуте забил Даниэле Дессена.

Таким образом, "Брешия" за два тура до конца первенства оторвалась от идущего третьим "Палермо" на семь очков и уже не сможет потерять место среди двух первых команд турнира. В серию А по итогам 36 туров напрямую отправятся две лучшие команды, третья будет определена в матчах плей-офф среди шести клубов, занявших места с третьего по восьмое.

"Брешия" выступала во втором по силе дивизионе с сезона-2011/12. В этом клубе в разные годы выступали такие футболисты, как Георге Хаджи, Андреа Пирло, Роберто Баджо, Хосеп Гвардиола и Марек Гамшик.