Футболист Касильяс, перенесший сердечный приступ, поблагодарил всех за поддержку

ТАСС, 1 мая. Чемпион мира по футболу в составе сборной Испании, вратарь португальского "Порту" Икер Касильяс, который в среду перенес сердечный приступ, пришел в себя в больнице и выразил благодарность за поддержку. Об этом написал на своей странице в Twitter.

В среду Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки "Порту".

"Все под контролем, я перенес сильный испуг, но остался невредим. Большое спасибо всем за сообщения любви и поддержки", - написал 37-летний Касильяс.