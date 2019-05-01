Шарапова снялась с турнира WTA в Риме из-за травмы плеча

ТАСС, 2 мая. Россиянка Мария Шарапова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

32-летняя Шарапова не примет участия в турнире из-за травмы плеча. Последний раз она выходила на корт в конце января на турнире в Санкт-Петербурге, где в первом круге обыграла австралийку Дарью Гаврилову. Позднее спортсменка снялась с турнира из-за повреждения. Ее место в сетке турнира в Риме займет Виктория Кузьмова из Словакии.

Шарапова, которая занимает 28-е место в рейтинге WTA, является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, всего в ее активе 39 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации.