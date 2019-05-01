Клопп: игроки "Ливерпуля" провели отличный матч против "Барселоны", несмотря на результат

ТАСС, 2 мая. Футболисты английского "Ливерпуля" показали отличную игру в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против испанской "Барселоны", несмотря на итоговое поражение. Такое мнение высказал главный тренер британской команды Юрген Клопп, чьи слова приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Барселона" на своем поле в среду разгромила "Ливерпуль" со счетом 3:0.

"Футбол бывает и таким, когда ты получаешь не оценки, а очень жестокий результат. В нашем виде спорта все решают голы. Мы сыграли очень хорошо, ребята выдали отличный матч, но против такого соперника, каким является "Барселона", нельзя давать даже малейших возможностей. Я очень доволен нашей игрой, а результат встречи мы должны просто принять", - сказал Клопп.

"По правде говоря, даже не знаю, способны ли мы играть еще лучше. Мяч попадает в перекладину, отскакивает к Месси, который легко забивает мяч. Затем этот блестящий штрафной, такие удары попросту не берутся, но я считаю, что мы здорово отреагировали на произошедшее. Команда отчаянно оборонялась при контратаках, доказав, что у нее большое сердце, такое мне по душе", - добавил специалист.

Ответная встреча состоится 7 мая в Ливерпуле.