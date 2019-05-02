Месси: "Барселоне" было бы проще играть в Англии, имея преимущество в четыре мяча

ТАСС, 2 мая. Футболистам испанской "Барселоны" было бы комфортнее ехать на ответную игру полуфинала Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля", имея над ним преимущество в четыре гола. Об этом сказал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, чьи слова приводит официальный сайт Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).

Испанская команда в среду одержала победу в первом матче полуфинала со счетом 3:0. Капитан "Барселоны" отметился дублем.

"Последний момент в игре Дембеле, конечно, должен был реализовывать, тогда в Англии было бы проще. Но счет 3:0 - блестящий результат. Мы справились со скоростной и атлетичной игрой "Ливерпуля". Конечно, "Барселона" не привыкла играть без мяча, так что понадобилось отдать очень много сил, но у нас хорошо получилось сделать свою работу", - сказал Месси.

Футболист провел свой 100-й матч в качестве капитана "Барселоны". Благодаря двум забитым мячам на счету Месси стало 600 голов в составе команды.

Ответная встреча состоится 7 мая.