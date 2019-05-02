"Каролина" обыграла "Айлендерс" в первом матче плей-офф для Свечникова после травмы

ТАСС, 2 мая. "Каролина" дома одержала победу над "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:2 в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Первую встречу после перенесенного сотрясения мозга провел форвард хозяев Андрей Свечников.

В составе победителей шайбы забросили Тейво Теравайнен (7-я и 60-я минуты), Джастин Фолк (32), Джастин Уильямс (51) и Себастьян Ахо (60). У проигравшись отличились Девон Тэйвз (9) и Джошуа Бэйли (35).

Первый свой матч после восстановления от сотрясения мозга отыграл Свечников, проведший на площадке 12 минут 13 секунд. Он отметился двумя бросками и одним силовым приемом. В противостоянии прошлого раунда с "Вашингтоном" Свечников и капитан столичного клуба Александр Овечкин устроили драку в третьем матче серии. Овечкин отправил молодого коллегу по амплуа в нокаут, после которого тот смог покинуть площадку только в сопровождении медицинского персонала.

Счет в текущей серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Каролины". Четвертая встреча пройдет на домашней площадке лидера противостояния в ночь на 4 мая.