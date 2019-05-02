Два очка Радулова помогли "Далласу" сравнять счет в серии плей-офф НХЛ против "Сент-Луиса"

ТАСС, 2 мая. "Даллас" дома одержал победу над "Сент-Луисом" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2, нападающий хозяев Александр Радулов отдал две результативные передачи.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейсон Дикинсон (12-я минута), Джейсон Спецца (20), Джон Клингберг (30) и Роопе Хинтц (38). У проигравших голы на свой счет записали российский нападающий Владимир Тарасенко (6) и Роберт Томас (54).

Тарасенко провел на площадке 18 минут и 34 секунды, нанес два броска по воротам, совершил два силовых приема. Форвард "Сент-Луиса" Иван Барбашев, на счету которого один бросок и два силовых приема за 8 минут 51 секунду на льду, результативными действиями не отметился.

Радулов набрал свое 9-е (5+4) очко в текущем плей-офф. Он является один из лидеров команды по этому показателю, отставая только от нападающего Джейми Бенна (10). В прошедшем матче Радулов отыграл 15 минут 13 секунд, что является наименьшим временем в текущем плей-офф для россиянина, в четвертой встрече прошлого раунда с "Нэшвиллом" (5:1) он провел на площадке 15 минут 43 секунды и забросил победную шайбу.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Следующий матч пройдет в ночь 2 мая в Далласе.