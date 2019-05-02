Украинская биатлонистка Пидгрушная продолжит карьеру после проблем с сердцем

ТАСС, 2 мая. Биатлонистка сборной Украины Елена Пидгрушная приняла решение продолжить карьеру после досрочного завершения прошлого сезона из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Федерации биатлона Украины (ФБУ).

Пидгрушная завершила прошлый сезон в середине февраля из-за острого воспаления сердечной мышцы. В апреле спортсменка прошла повторное обследование. Врачи не обнаружили противопоказаний для активных занятий спортом.

32-летняя Пидгрушная будет проводить предсезонную подготовку в общей группе сборной Украины. Такое решение было принято после консультации с главой ФБУ Владимиром Брынзаком и тренерами команды.

Пидгрушная является олимпийской чемпионкой 2014 года в составе женской эстафетной команды. Также на ее счету золотая (2013), две серебряные (2013, 2017) и бронзовая (2013) медали чемпионатов мира.