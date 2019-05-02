{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: призер ОИ сноубордист Роллан госпитализирован после попытки побить рекорд мира

Спортсмен во время исполнения четверного прыжка упал и получил несколько переломов

ТАСС, 2 мая. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в хафпайпе французский сноубордист Кевин Роллан госпитализирован после попытки установить мировой рекорд. Об этом в четверг сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал SkiChrono.

По информации источника, инцидент произошел 30 апреля на горнолыжном курорте Ла-Плань во Франции. 29-летний сноубордист готовился установить мировой рекорд по квотерпайпу (трамплину, у которого горизонтальная плоскость по радиусу плавно переходит в вертикальную), намереваясь сделать четверной прыжок, но упал и получил несколько переломов, в том числе в области таза.

Роллан был госпитализирован в тяжелом состоянии, но в настоящее время состояние спортсмена стабилизировалось, в пятницу его перевезут в другое медицинское учреждение.

Помимо бронзы Игр-2014, Роллан является обладателем золотой, двух серебряных и бронзовой наград чемпионатов мира. Также спортсмен является двукратным обладателем Кубка мира в хафпайпе.

Футбол в России
Двумя матчами стартует 27-й тур чемпионата России по футболу
"Рубин" сыграет дома с "Оренбургом", а "Енисей" примет "Анжи"
Читать полностью