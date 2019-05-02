Двумя матчами стартует 27-й тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 3 мая. Двумя встречами в пятницу откроется программа 27 тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. Казанский "Рубин" примет "Оренбург", а красноярский "Енисей" на своем поле сыграет с махачкалинским "Анжи".

Матч между "Рубином" и "Оренбургом" пройдет на "Казань-Арене" и начнется в 16:30 мск. Главным арбитром встречи назначен Владимир Москалев из Воронежа.

В предстоящей игре очки очень нужны обеим командам. "Оренбург" на четыре балла отстает от московского "Спартака", который занимает пятое место, дающее право на участие в квалификационном турнире Лиги Европы на сезон-2019/20. "Рубин" располагается на 11-й строчке и опережает "Крылья Советов", находящиеся в зоне переходных матчей (13-е место) на пять очков. Команда из Казани в чемпионате страны не может одержать победу в восьми матчах подряд, "Оренбург" в прошлом туре на своем поле сыграл вничью с тульским "Арсеналом" (1:1), а ранее уступил аутсайдеру чемпионата "Енисею" (1:2).

В матче первого круга в Оренбурге сильнее оказались хозяева - 1:0. Ранее команды в рамках чемпионата России встречались между собой дважды, обе игры завершились вничью.

"Оренбургу" в предстоящем матче из-за травмы не поможет полузащитник Сергей Бреев. Под вопросом участие в игре защитников Дмитрия Андреева, Адесойе Ойеволе и Силвие Бегича. В составе "Рубина" из-за травм не сыграют защитник Владимир Гранат и нападающий Александр Бухаров, выбывший из строя до конца нынешнего сезона.

Битва аутсайдеров

В первом матче тура между собой встретятся команды, занимающие два последних места в турнирной таблице - "Енисей" и "Анжи". Клуб из Махачкалы с самого начала сезона имеет финансовые проблемы и по его окончании может лишиться профессионального статуса. Власти региона не могут помочь "Анжи" с финансированием, ранее Российская премьер-лига (РПЛ) выделила клубу денежный транш, чтобы команда доиграла нынешний сезон. Также махачкалинцы заключили партнерское соглашение с букмекерской компанией "Париматч", которое рассчитано до конца сезона, в феврале генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов сообщил ТАСС, что долги по зарплатам составляют 70 млн рублей.

"Анжи" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Махачкалинская команда не выигрывает на протяжении последних восьми матчей чемпионата (шесть поражений и две ничьи). "Енисей" имеет в активе 16 очков, а у "Уфы", занимающей 14-ю строчку, позволяющую не вылететь из премьер-лиги напрямую, 25 баллов. Если красноярцы не одержат победу, то могут досрочно покинуть элитный дивизион за три тура до его окончания.

В первом круге "Анжи" одержал победу над "Енисеем" со счетом 2:1. В прошлом сезоне команды встречались между собой в переходных матчах. Тогда по сумме двух игр сильнее оказался "Енисей" (3:0, 3:4), что позволило красноярскому клубу выйти в премьер-лигу. "Анжи" сохранил прописку в элитном дивизионе благодаря тому, что пермский "Амкар" был расформирован из-за финансовых проблем.

Из-за травмы не сможет принять участие в матче защитник "Анжи" Дмитрий Белоруков. В составе "Енисея" по состоянию здоровья не сыграют полузащитники Егор Иванов и Александр Харитонов, а также нападающий Артур Саркисов. Из-за дисквалификации не поможет хозяевам полузащитник Арсен Хубулов.

Матч пройдет на Центральном стадионе в Красноярске и начнется в 14:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян из Сочи.