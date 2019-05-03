"Бостон" сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с "Коламбусом"

ТАСС, 3 мая. "Бостон" на выезде обыграл "Коламбус" в четвертом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Давид Пастрняк (4-я минута), Патрис Бержерон (8, 58) и Шон Курали (49). У проигравших единственный гол на свой счет записал российский форвард Артемий Панарин (9). На седьмой минуте первого периода нападающий "Коламбуса" Бун Дженнер не смог реализовать буллит.

Панарин набрал свое 10-е (5+5) очко в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. По этому показателю российский форвард вышел на первое место среди всех игроков команды, опередив нападающего Мэтта Дюшена (9). Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский совершил 41 сейв.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Следующая встреча состоится в ночь на 5 мая в Бостоне.