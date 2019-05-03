"Филадельфия" вышла вперед в серии плей-офф НБА против "Торонто"

ТАСС, 3 мая. "Филадельфия" дома обыграла "Торонто" в третьем матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счетом 116:95. Благодаря этой победе хозяева вышли вперед в серии - 2-1.

Самым результативными игроками в составах обеих команд стали форвард "Торонто" Кавай Леонард и центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид. Оба набрали по 33 очка. При этом игрок хозяев площадки смог оформить дабл-дабл, сделав 10 подборов. Леонард же к своим очкам добавил четыре подбора и три передачи.

Немного не хватило до оформления трипл-дабла форварду "Филадельфии" Джимми Батлеру. Он набрал 22 очка, совершил девять подборов и сделал девять передач.

Победитель этой пары встретится в финале Восточной конференции с лучшим клубом из противостояния между "Милуоки" и "Бостоном". Счет в их серии на данный момент равный - 1-1.

Следующая встреча между баскетболистами "Торонто" и "Филадельфии" состоится на площадке последних. Пройдет она в ночь на 5 мая.