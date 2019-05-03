"Колорадо" всухую обыграл "Сан-Хосе" и сравнял счет в серии розыгрыша Кубка Стэнли

ТАСС, 3 мая. "Колорадо" дома обыграл "Сан-Хосе" в четвертом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей шайбы забросили Натан Маккиннон (31-я минута), Колин Уилсон (44) и Эрик Джонсон (59). Лучшим игроком встречи был признан голкипер "Колорадо" Филипп Грубауэр, который сделал 32 сейва. Второй звездой стал Маккиннон (1+0), третьей - нападающий хозяев Микко Рантанен (0+2).

Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров сыграл в матче 20 минут 30 секунд, провел два силовых приема и заблокировал четыре броска хоккеистов "Сан-Хосе". Результативными действиями игрок не отметился.

Счет в серии до четырех побед стал равный - 2-2. Пятый матч состоится в ночь на 5 мая в Сан-Хосе.