Выборы главы Международной федерации гимнастики пройдут в октябре 2020 года в Турции

ТАСС, 3 мая. Выборы руководства Международной федерации гимнастики (FIG) состоятся в октябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Заседание исполкома FIG проходило в Санкт-Петербурге с 30 апреля по 1 мая. Выборы состоятся в рамках конгресса FIG, который пройдет с 23 по 25 октября 2020 года в турецкой Анталье. На них изберут президента и вице-президентов организации.

Действующим президентом FIG является японец Моринари Ватанабэ, который был избран на этот пост в октябре 2016 года.