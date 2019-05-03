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Выборы главы Международной федерации гимнастики пройдут в октябре 2020 года в Турции

Действующим президентом FIG является японец Моринари Ватанабэ
Глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ EPA-EFE/Kate Green for OIS/IOC HANDOUT
Описание
Глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ
© EPA-EFE/Kate Green for OIS/IOC HANDOUT

ТАСС, 3 мая. Выборы руководства Международной федерации гимнастики (FIG) состоятся в октябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Заседание исполкома FIG проходило в Санкт-Петербурге с 30 апреля по 1 мая. Выборы состоятся в рамках конгресса FIG, который пройдет с 23 по 25 октября 2020 года в турецкой Анталье. На них изберут президента и вице-президентов организации.

Действующим президентом FIG является японец Моринари Ватанабэ, который был избран на этот пост в октябре 2016 года.

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