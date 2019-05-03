{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

СМИ: футболист "Динамо" Жоаозиньо близок к переходу в "Фенербахче"

Контракт бразильского полузащитника с "Динамо" заканчивается ближайшим летом

ТАСС, 3 мая. Полузащитник московского "Динамо" Жоаозиньо может перейти в футбольный клуб "Фенербахче", выступающий в чемпионате Турции. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.

По данным источника, агент 30-летнего Жоаозиньо Леонардо Корначини за последние несколько месяцев дважды встречался с представителями "Фенербахче". Контракт бразильца с "Динамо" заканчивается ближайшим летом.

Жоаозиньо имеет российское гражданство, он получил его в августе 2016 года.

В текущем сезоне Жоаозиньо провел за "Динамо" 27 матчей в различных турнирах, забил три мяча и отдал семь результативных передач.

Теги
Российский футбол
Путин рекомендовал Госдуме доработать и принять закон о фитнес-индустрии
Законопроект был внесен в Госдуму в середине сентября 2018 года
Читать полностью