СМИ: футболист "Динамо" Жоаозиньо близок к переходу в "Фенербахче"

ТАСС, 3 мая. Полузащитник московского "Динамо" Жоаозиньо может перейти в футбольный клуб "Фенербахче", выступающий в чемпионате Турции. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.

По данным источника, агент 30-летнего Жоаозиньо Леонардо Корначини за последние несколько месяцев дважды встречался с представителями "Фенербахче". Контракт бразильца с "Динамо" заканчивается ближайшим летом.

Жоаозиньо имеет российское гражданство, он получил его в августе 2016 года.

В текущем сезоне Жоаозиньо провел за "Динамо" 27 матчей в различных турнирах, забил три мяча и отдал семь результативных передач.