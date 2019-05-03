ХК "Ак Барс" объявил об уходе капитана команды Свитова

ТАСС, 3 мая. Нападающий Александр Свитов покидает казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс", проведя в команде шесть лет. Об этом сообщает пресс-служба "Ак Барса".

"Хочу поблагодарить всех болельщиков "Ак Барса" за поддержку, а игроков, руководство и персонал клуба - за совместную работу, это были прекрасные шесть сезонов. Спасибо за то, что пригласили меня в "Ак Барс", доверили почетную обязанность - быть капитаном команды. Я всегда старался играть на максимуме возможностей, быть честным перед собой и болельщиками, с "Ак Барсом" меня будут связывать приятные воспоминания: наши победы, медали и, конечно, Кубок Гагарина. Желаю клубу всего самого наилучшего и новых больших побед" - сказал Свитов.

Форвард перешел в "Ак Барс" в 2013 году. В составе казанского клуба Свитов провел 333 матча, в которых набрал 114 очков (51 гол + 63 результативные передачи). С 2014 года он являлся капитаном команды. В сезоне-2017/18 стал обладателем Кубка Гагарина.

В прошедшем сезоне "Ак Барс" занял пятое место в Восточной конференции и уступил в серии первого раунда плей-офф со счетом 0-4 будущему финалисту омскому "Авангарду".