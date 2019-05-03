Президент "Барселоны" Бартомеу считает, что Месси никогда не уйдет из клуба

ТАСС, 3 мая. Президент футбольного клуба "Барселона" Хосеп Бартомеу заявил, что нападающий Лионель Месси не покинет команду даже после окончания карьеры. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.

В среду "Барселона" благодаря дублю Месси и голу Луиса Суареса победила "Ливерпуль" на своем поле в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (3:0).

"Он может играть еще три, четыре, пять, 15 лет, мы не знаем, сколько всего - столько, сколько захочет он. Да, Лео принадлежит мировому футболу, но он всю жизнь провел в "Барселоне". Он - человек одного клуба и никогда не уйдет. Когда-нибудь он перестанет играть, но с нами он будет всегда", - заявил Бартомеу.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. 31-летний форвард является девятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Месси пять раз признавался лучшим игроком мира по итогам года.

В текущем сезоне аргентинец принял участие в 32 матчах чемпионата Испании, забив 36 голов. В турнирной таблице национального первенства "Барселона" занимает первое место, набрав 83 очка в 35 матчах, и уже обеспечила себе чемпионский титул.