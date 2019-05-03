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Кучеров считает, что на ЧМ по хоккею можно сократить количество команд

Сейчас на турнире выступают 16 сборных
Никита Кучеров AP Photo/Paul Sancya
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Никита Кучеров
© AP Photo/Paul Sancya

БРНО /Чехия/, 3 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй" Никита Кучеров выступает за сокращение числа команд, которые принимают участие в чемпионате мира. Об этом форвард сказал журналистам в пятницу.

На предварительной стадии в турнире выступают 16 команд - по восемь в двух группах.

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"Предпочтительней сыграть три матча, чем играть две недели. Понятное дело, что такие сборные, как Норвегии и Италии, хотели бы сыграть против энхаэловцев. Но я бы сократил немного количество команд", - сказал Кучеров.

Форвард также отметил организацию работы в сборной России. "Все сделано для игроков, любой каприз. Наша задача только выходить и делать результат", - отметил Кучеров.

1 мая хоккеисты сборной России со счетом 4:6 проиграли команде Швеции в первом матче заключительного этапа Евротура. Кучеров отметился заброшенной шайбой, он действовал в звене с Евгением Малкиным. "Мне нравится, как он играет, и для меня большая честь быть на льду вместе с ним. С ним нетяжело играть, он умный хоккеист, под него легче подстраиваться", - отметил Кучеров.

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

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Чемпионат мира по хоккею-2019
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