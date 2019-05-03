Хоккеист Вишневский на год продлил контракт со "Спартаком"

ТАСС, 3 мая. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" подписал новый однолетний контракт с защитником Дмитрием Вишневским. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что соглашение носит односторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2020 года.

В декабре 2018 года Вишневский перешел в "Спартак" из московского "Динамо", за которое выступал с 2012 года. В составе "Динамо" Вишневский дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13).

В текущем сезоне Вишневский сыграл за "Спартак" 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ и отдал три результативные передачи. В плей-офф 29-летний защитник провел шесть встреч и отметился одним голевым пасом.

"Спартак" в прошедшем сезоне занял седьмое место в Западной конференции и вышел в плей-офф, где уступил в серии первого раунда петербургскому СКА со счетом 2-4.

1 мая "Спартак" расстался с семью хоккеистами. Команду покинули защитники Всеволод Сорокин, Дмитрий Калинин, Михаил Григорьев, нападающие Бен Максвелл, Артем Воронин, Максим Трунев и Энвер Лисин, который подписал контракт с челябинским "Трактором". Ранее новые соглашения со "Спартаком" заключили нападающие Робин Ганзл, Мартиньш Карсумс, Максим Цыплаков, Антон Злобин, Артем Федоров, Илья Талалуев, Дмитрий Черных, защитники Максим Гончаров, Андрей Кутейкин, вратарь Юлиус Гудачек. Как сообщил ТАСС агент Александра Хохлачева, "Спартак" сделал 25-летнему форварду квалификационное предложение, над которым он раздумывает.