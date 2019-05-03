Кучеров: выступление "Тампы" показало, что в Кубке Стэнли необходима командная игра

БРНО /Чехия/, 3 мая. /ТАСС/. Выступление клуба "Тампа-Бэй" в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) показало, что для достижения хорошего результата важно наличие командной игры. Такое мнение журналистам в пятницу высказал нападающий клуба и сборной России Никита Кучеров.

"Тампа" вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли 2019 года, проиграв в первом раунде турнира "Коламбусу" в четырех матчах. Кучеров в регулярном чемпионате сезона-2018/19 набрал 128 очков (41 шайба + 87 голевых передач) в 82 матчах, став лучшим бомбардиром лиги. Он установил рекорд результативности для хоккеистов из России, превзойдя достижение Александра Могильного, который в составе "Баффало" в 77 играх регулярного чемпионата сезона-1992/93 набрал 127 очков (76+51). 25-летний российский форвард номинирован на "Харт Трофи", вручаемый самому ценному игроку регулярного сезона.

"Главное - это Кубок Стэнли, личное отходит в сторону. Хочется играть хорошо, но плей-офф показал, что нужна команда. Кубок Стэнли есть Кубок Стэнли, сложно сравнивать два достижения", - сказал Кучеров.

"Тампа" с Кучеровым в составе стала победителем регулярного чемпионата, набрав 128 очков и повторив рекорд "Детройта" по количеству побед в одном сезоне (62).