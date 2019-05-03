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НБА

СМИ: баскетболист "Бруклина" Расселл задержан в аэропорту Нью-Йорка из-за марихуаны

Ему грозит штраф в размере до $300

ТАСС, 3 мая. Разыгрывающего защитника клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" Д'Анджело Расселла задержали в аэропорту Нью-Йорка из-за того, что в его багаже была обнаружена марихуана. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на американскую газету Washington Post.

По данным источника, запрещенные вещества нашли в сумке 23-летнего Расселла во время проверки в аэропорту. Марихуана была обнаружена в скрытом отсеке в банке от чая со льдом. Вес наркотика составил 50 гр. Американцу грозит штраф в размере до $300.

Расселл выступает за "Бруклин", 51% акций которого принадлежит российскому бизнесмену Михаилу Прохорову. В текущем сезоне "Бруклин" занял шестое место в Восточной конференции и впервые с 2015 года вышел в плей-офф, где в серии первого раунда уступил "Филадельфии" со счетом 1-4.

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