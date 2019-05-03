Путин поручил с 2020 года начать проводить ежегодный Крымский марафон

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение крымским властям начиная со следующего года начать проводить ежегодный Крымский марафон, приуроченный ко Дню физкультурника (10 августа). Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, прошедшего 27 марта 2019 года.

Перечень опубликован 3 мая на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Советом министров Республики Крым обеспечить начиная с 2020 года ежегодное проведение открытого Крымского марафона в День физкультурника, предусмотрев участие в нем команд от каждого субъекта Российской Федерации и общероссийских физкультурно-спортивных обществ", - говорится в тексте документа.

Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Они представят доклад президенту до 2 декабря 2019 года.