Путин поручил кабмину разработать стратегию развития физической культуры в России

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ разработать и утвердить стратегию развития физической культуры и спорта в России до 2030 года. Это следует из перечня поручений, опубликованных в пятницу на сайте Кремля.

"Разработать и утвердить стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года. Срок - 30 октября 2020 года", - говорится в поручении.

Кабмин при разработке стратегии должен предусмотреть обеспечение равных возможностей гражданам, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, для занятий физической культурой и спортом. Кроме того, необходимо учесть дальнейшее совершенствование организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области физической культуры и спорта.

В поручении отмечается, что следует предусмотреть развитие всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также "обеспечение многообразия форм физкультурно-спортивной деятельности с учетом потребностей различных групп населения".

Глава государства потребовал учесть совершенствование системы организации массовых спортивных соревнований по различным видам спорта, включая формирование ежегодного единого рейтинга участников таких соревнований, а также их проведение организациями различной ведомственной принадлежности по единым правилам и методикам.