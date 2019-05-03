Путин рекомендовал Госдуме доработать и принять закон о фитнес-индустрии

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение Госдуме до 25 июля доработать законопроект, регулирующий работу фитнес-индустрии. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном 3 мая на сайте Кремля.

"Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации доработать при участии правительства проект федерального закона, регулирующего правоотношения в сфере фитнес-индустрии, и принять соответствующий федеральный закон", - говорится в документе, утвержденном по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, прошедшего 27 марта 2019 года. Ответственным назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект, который призван законодательно закрепить понятие "фитнес", был внесен в Госдуму в середине сентября 2018 года. Его авторами выступили глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев и член этого комитета, бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации Дмитрий Пирог.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в нем закрепляется понятие "фитнес", отражая особенности и специфику оказания соответствующих услуг, а также положения, касающиеся регулирования деятельности в сфере фитнеса, осуществляемую спортивными клубами, тренерами и иными специалистами в области физической культуры и спорта.

Также документом предлагается ввести норму, что фитнес-услуги должны оказываться в соответствии не только с законом "О физической культуре и спорте", но и с национальными и профессиональными стандартами, стандартами организаций, "принимаемыми с учетом норм, утвержденных общероссийской общественной организацией в области фитнеса".