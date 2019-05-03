Путин до ноября проведет Совет по физкультуре на тему роли регионов в развитии спорта

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил своему помощнику Игорю Левитину до 1 ноября подготовить проведение очередного Совета по развитию физкультуры и спорта. Главной темой должна стать роль регионов РФ в развитии любительского спорта в России. Соответствующее поручение опубликовано 3 мая на сайте Кремля.

"Обеспечить подготовку и проведение совместного заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта и президиума Государственного совета Российской Федерации на тему "О роли субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в развитии физической культуры, спорта и туризма", - говорится в документе.