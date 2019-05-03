Футболист ПСЖ Мбаппе дисквалифицирован на три матча

ТАСС, 3 мая. Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции (FFF) дисквалифицировал нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе на три матча. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу FFF.

27 апреля ПСЖ уступил "Ренну" в финале Кубка Франции в серии пенальти. На 118-й минуте 20-летний Мбаппе был удален за грубый фол.

Дисквалификация распространяется на все турниры. Таким образом, Мбаппе пропустит матчи против "Ниццы" (4 мая), "Анже" (11 мая) и "Дижона" (18 мая) в чемпионате Франции.

Также в сообщении говорится, что дисциплинарный комитет открыл дело в отношении форварда ПСЖ Неймара за удар болельщика во время церемонии награждения.

В текущем сезоне Мбаппе провел 27 встреч в чемпионате Франции, в которых забил 30 голов. В Лиге чемпионов футболист сыграл восемь матчей, забив четыре мяча.