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Липницкая заявила, что не хотела оставаться в фигурном катании после завершения карьеры

Олимпийская чемпионка завершила карьеру в апреле 2017 года
Юлия Липницкая Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Юлия Липницкая
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 3 мая. Олимпийская чемпионка 2014 года в командном турнире Юлия Липницкая заявила, что у нее не было желания оставаться в фигурном катании после завершения карьеры. Слова 20-летней спортсменки приводит японский журнал 25ans.

Липницкая завоевала золотую медаль в командном турнире на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, спортсменке на тот момент было 15 лет. Помимо олимпийского золота, фигуристка завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также стала второй в финале серии Гран-при 2013 года. Липницкая завершила карьеру в апреле 2017 года.

"После окончания спортивной карьеры был период, когда вообще не хотелось иметь дело с фигурным катанием. Хотелось отдохнуть, заняться чем-то новым, нужна была перезагрузка. Но потом фигурное катание снова вернулось в мою жизнь, пусть уже и совсем в других его сферах", - сказала Липницкая.

Также спортсменка рассказала о впечатлениях после Олимпиады 2014 года. "На Олимпиаде в Сочи мне просто хотелось победить, занять первое место, оставить свой след. В конце концов, мне это удалось, но я и подумать не могла, что стану такой популярной. Для меня это оказалось совершенно неожиданным", - добавила фигуристка.

Теги
Липницкая, Юлия Вячеславовна
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