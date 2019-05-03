Футболист "Спартака" Жиго пропустит месяц после операции на колене

ТАСС, 3 мая. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Самуэль Жиго прооперирован после медосмотра в Риме. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

25-летнему французскому футболисту была сделана частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава. Срок реабилитации составит один месяц. Таким образом, в текущем сезоне Жиго больше не сыграет.

Жиго получил разрыв крестообразных связок в ходе матча с "Зенитом" 2 сентября (0:0). В апреле футболист вновь получил травму. Как отмечал главный тренер "Спартака" Олег Кононов, она является рецидивом повреждения времен выступления Жиго за бельгийский "Гент".

В нынешнем сезоне Жиго провел за "Спартак" 11 матчей в различных турнирах и забил один гол. Защитник перешел в "Спартак" летом прошлого года.