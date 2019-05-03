"Енисей" одержал волевую победу над "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 3 мая. Красноярский "Енисей" обыграл махачкалинский "Анжи" со счетом 3:1 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Красноярске на стадионе "Центральный".
В составе победителей дубль оформил Александр Соболев (63-я и 66-я минуты), еще один гол на счету Фегора Огуде (82). У проигравших отличился Павел Долгов (35). На 58-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Анжи" Роланд Гиголаев. Полузащитник "Енисея" Огуде забил первый гол в РПЛ в текущем сезоне.
Подопечные Дмитрия Аленичева впервые в этом сезоне сумели поразить ворота соперника более двух раз. В предыдущий раз "Енисей" забивал три мяча также в ворота "Анжи" 20 мая 2018 года в стыковом матче за выход в РПЛ (3:4).
"Анжи" продлил свою безвыигрышную серию до девяти матчей. Последний раз клуб из Махачкалы побеждал 1 марта, когда на выезде обыграл "Оренбург" со счетом 1:0. Всего команды провели между собой 11 матчей, "Енисей" одержал три победы, "Анжи" выиграл в пяти матчах, еще три встречи завершились ничейным результатом.
"Енисей" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 27 матчей. "Анжи" идет на 15-й строчке, имея в активе 20 очков после 27 встреч.
В следующем матче 11 мая "Енисей" сыграет дома против "Краснодара", "Анжи" днем ранее встретится с тульским "Арсеналом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|26
|18
|3
|5
|49-25
|57
|2
|Локомотив
|26
|14
|7
|5
|38-24
|49
|3
|Краснодар
|26
|13
|7
|6
|46-22
|46
|4
|ЦСКА
|26
|12
|8
|6
|36-18
|44
|5
|Спартак
|26
|11
|7
|8
|32-28
|40
|6
|Арсенал
|26
|10
|9
|7
|34-27
|39
|7
|Оренбург
|26
|10
|6
|10
|33-30
|36
|8
|Ростов
|26
|9
|9
|8
|23-21
|36
|9
|Ахмат
|26
|9
|8
|9
|24-27
|35
|10
|Урал
|26
|9
|6
|11
|27-40
|33
|11
|Рубин
|26
|6
|14
|6
|22-25
|32
|12
|Динамо
|26
|6
|11
|9
|21-21
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|8
|3
|15
|22-35
|27
|14
|Уфа
|26
|5
|10
|11
|23-29
|25
|15
|Анжи
|27
|5
|5
|17
|13-47
|20
|16
|Енисей
|27
|4
|7
|16
|21-45
|19