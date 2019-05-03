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Футбол в России

"Енисей" одержал волевую победу над "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 3 мая. Красноярский "Енисей" обыграл махачкалинский "Анжи" со счетом 3:1 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Красноярске на стадионе "Центральный".

В составе победителей дубль оформил Александр Соболев (63-я и 66-я минуты), еще один гол на счету Фегора Огуде (82). У проигравших отличился Павел Долгов (35). На 58-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Анжи" Роланд Гиголаев. Полузащитник "Енисея" Огуде забил первый гол в РПЛ в текущем сезоне.

Подопечные Дмитрия Аленичева впервые в этом сезоне сумели поразить ворота соперника более двух раз. В предыдущий раз "Енисей" забивал три мяча также в ворота "Анжи" 20 мая 2018 года в стыковом матче за выход в РПЛ (3:4).

"Анжи" продлил свою безвыигрышную серию до девяти матчей. Последний раз клуб из Махачкалы побеждал 1 марта, когда на выезде обыграл "Оренбург" со счетом 1:0. Всего команды провели между собой 11 матчей, "Енисей" одержал три победы, "Анжи" выиграл в пяти матчах, еще три встречи завершились ничейным результатом.

"Енисей" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 27 матчей. "Анжи" идет на 15-й строчке, имея в активе 20 очков после 27 встреч.

В следующем матче 11 мая "Енисей" сыграет дома против "Краснодара", "Анжи" днем ранее встретится с тульским "Арсеналом".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит26183549-2557
2Локомотив26147538-2449
3Краснодар26137646-2246
4ЦСКА26128636-1844
5Спартак26117832-2840
6Арсенал26109734-2739
7Оренбург261061033-3036
8Ростов2699823-2136
9Ахмат2698924-2735
10Урал26961127-4033
11Рубин26614622-2532
12Динамо26611921-2129
13Крылья Советов26831522-3527
14Уфа265101123-2925
15Анжи27551713-4720
16Енисей27471621-4519
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