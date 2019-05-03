Овечкин: хоккеисты "Вашингтона" сами виноваты в вылете из Кубка Стэнли

БРНО /Чехия/, 3 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин считает, что его клуб сам виноват в том, что уступил в первом раунде Кубка Стэнли "Каролине". Об этом он рассказал журналистам в пятницу.

"Мы сами упустили победу - это случилось и в третьем, и в четвертом, и в седьмом матчах. Сами наступили на грабли. НХЛ - непредсказуемая лига, все вы видели, что происходило, когда все команды, претендовавшие на то, чтобы играть в финале, вылетели", - сказал он.

В третьем матче с "Каролиной" на своей площадке (0:5) Овечкин и российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников устроили драку на 11-й минуте первого периода. Капитан "Вашингтона" отправил 19-летнего соотечественника в нокаут, после которого тот смог покинуть площадку только в сопровождении медицинского персонала. Свечников не вернулся на лед до конца матча.

"Я не особо люблю драться. Думаю, если я был бы молодым на месте Свечникова, то драться не пошел бы", - сказал Овечкин.