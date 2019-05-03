СМИ: футболист "Витесса" покинет клуб из-за конфликта со Слуцким

ТАСС, 3 мая. Вратарь голландского "Витесса" Эдуардо покинет команду после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на голландскую газету Algemeen Dagblad.

По информации источника, несколько недель назад Эдуардо, арендованный "Витессом" у английского "Челси", не поздоровался со Слуцким. После этого инцидента 36-летнего португальца лишили места в основном составе. Последний матч за команду он провел 30 марта, против "Ден Хага" (3:3).

Слуцкий, которому 4 мая исполнится 48 лет, возглавил "Витесс" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В январе в тренерский штаб специалиста вошли бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие.

"Витесс" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, имея в активе 47 очков после 32 матчей.