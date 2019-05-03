Кугаевский стал победителем второго этапа веломногодневки "Пять колец Москвы"

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Представитель Тюменской области Глеб Кугаевский занял первое место на втором этапе международной веломногодневки "Пять колец Москвы". Протяженность этапа на Крылатских холмах составила 136 км.

Второе место занял Евгений Соболь из Белоруссии, третьим стал казахстанец Степан Астафьев. По итогам второго этапа 19-летний Кугаевский возглавил общий зачет гонки и спринтерскую классификацию.

Следующий этап пройдет в субботу в подмосковном Кленово.

Велогонка "Пять колец Москвы" состоит из пролога и четырех этапов. Соревнования, в которых принимают участие более 100 спортсменов из России и зарубежных стран, завершатся в воскресенье групповой гонкой на 149,6 км на олимпийской велотрассе в Крылатском.

Общий призовой фонд гонки составляет €20 210. Она проходит под эгидой Министерства спорта РФ, Департамента спорта и туризма Москвы и Федерации велосипедного спорта России. В 2018 году победителем "Пяти колец Москвы" стал россиянин Андрей Простокишин.