Овечкин на тренировке сборной России занимается в тройке с Дадоновым и Кузнецовым

БРНО /Чехия/, 3 мая. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин провел тренировку в сборной России в одном звене с Евгением Дадоновым и Евгением Кузнецовым. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Вместе с ними занимались защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев. Овечкин прибыл в расположение сборной во вторник вместе с одноклубниками Кузнецовым и Орловым.

Полностью сочетания игроков выглядят следующим образом:

вратари - Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;

белые - Михаил Сергачев - Никита Нестеров, Никита Гусев - Евгений Малкин - Никита Кучеров;

синие - Орлов - Зайцев, Овечкин - Кузнецов - Дадонов;

красные - Динар Хафизуллин - Артем Зуб, Михаил Григоренко - Артем Анисимов - Кирилл Капризов;

зеленые - Богдан Киселевич - Александр Елесин, Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Сергей Плотников - Иван Телегин.

В тренировке не принимали участия защитники Артем Блажиевский, Илья Любушкин и нападающие Александр Барабанов, Александр Кадейкин и Илья Михеев, которые занимаются отдельно. Они не должны войти в состав команды на матч с финнами в рамках Чешских игр в субботу.

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.