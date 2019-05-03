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Овечкин на тренировке сборной России занимается в тройке с Дадоновым и Кузнецовым

Вместе с ними занимались защитники Орлов и Зайцев

БРНО /Чехия/, 3 мая. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин провел тренировку в сборной России в одном звене с Евгением Дадоновым и Евгением Кузнецовым. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Вместе с ними занимались защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев. Овечкин прибыл в расположение сборной во вторник вместе с одноклубниками Кузнецовым и Орловым.

Полностью сочетания игроков выглядят следующим образом:

  • вратари - Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;
  • белые - Михаил Сергачев - Никита Нестеров, Никита Гусев - Евгений Малкин - Никита Кучеров;
  • синие - Орлов - Зайцев, Овечкин - Кузнецов - Дадонов;
  • красные - Динар Хафизуллин - Артем Зуб, Михаил Григоренко - Артем Анисимов - Кирилл Капризов;
  • зеленые - Богдан Киселевич - Александр Елесин, Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Сергей Плотников - Иван Телегин.

В тренировке не принимали участия защитники Артем Блажиевский, Илья Любушкин и нападающие Александр Барабанов, Александр Кадейкин и Илья Михеев, которые занимаются отдельно. Они не должны войти в состав команды на матч с финнами в рамках Чешских игр в субботу.

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

Теги
Овечкин, Александр МихайловичЧемпионат мира по хоккею-2019
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