Отец Нурмагомедова еще раз попробует получить американскую визу

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов попробует еще раз подать документы на визу США. Об этом он сообщил ТАСС.

Виза тренера, по его словам, была аннулирована. В 2018 году Нурмагомедов-старший подавал документы в посольстве США в Стамбуле, но получил отказ.

"Буду еще подавать документы. Буду бороться до конца", - сказал специалист.

Нурмагомедов проведет следующий поединок 7 сентября в Абу-Даби. Его соперником станет американец Дастин Порье.