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Георгиев будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче Чешских игр с финнами

В предыдущем матче турнира в воротах играл Андрей Василевский
Александр Георгиев (слева) Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Александр Георгиев (слева)
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

БРНО /Чехия/, 3 мая. /ТАСС/. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев займет место в воротах сборной России в матче Евротура с командой Финляндии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

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Встреча в рамках Чешских игр состоится в субботу в Брно (начало - 15:00 мск).

В первой игре турнира, против команды Швеции (4:6), ворота сборной России защищал голкипер "Тампы" Андрей Василевский. Также в составе национальной команды тренируется вратарь ЦСКА Илья Сорокин. 

23-летний Георгиев защищал ворота национальной сборной в апрельских матчах Еврочелленджа против сборных Швейцарии (5:2, 5:1) и Латвии (4:2, 1:2 ОТ). В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Георгиев провел 33 матча (91,4% отраженных бросков), одержав 14 побед (два матча на ноль).

Чешские игры завершатся 5 мая. Сборная России ведет подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.

Теги
Чемпионат мира по хоккею-2019
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