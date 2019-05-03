Георгиев будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче Чешских игр с финнами

БРНО /Чехия/, 3 мая. /ТАСС/. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев займет место в воротах сборной России в матче Евротура с командой Финляндии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

Встреча в рамках Чешских игр состоится в субботу в Брно (начало - 15:00 мск).

В первой игре турнира, против команды Швеции (4:6), ворота сборной России защищал голкипер "Тампы" Андрей Василевский. Также в составе национальной команды тренируется вратарь ЦСКА Илья Сорокин.

23-летний Георгиев защищал ворота национальной сборной в апрельских матчах Еврочелленджа против сборных Швейцарии (5:2, 5:1) и Латвии (4:2, 1:2 ОТ). В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Георгиев провел 33 матча (91,4% отраженных бросков), одержав 14 побед (два матча на ноль).

Чешские игры завершатся 5 мая. Сборная России ведет подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.