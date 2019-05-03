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Сборные по хоккею

Гол Копитара помог словенцам разгромить венгров в матче ЧМ по хоккею в первом дивизионе

Встреча завершилась со счетом 6:0

ТАСС, 3 мая. Сборная Словении обыграла команду Венгрии со счетом 6:0 в матче четвертого тура чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе в группе А. Турнир проходит в Нур-Султане.

Шайбы в матче забросили Миха Штебих (14-я минута), Ян Дрозг (21, 24), Анже Куральт (31), Анже Копитар (45) и Андрей Хебар (59).

Сборная Словении одержала первую победу на турнире, ранее команда потеряла шансы на выход в высший дивизион чемпионата мира. Лидируют в турнирной таблице сборные Белоруссии и Казахстана, в активе которых по девять очков после трех матчей. Далее идут команды Южной Кореи (6), Словении (3), Венгрии (3), команда Литвы не набрала ни одного очка.

В заключительном матче мирового первенства в первом дивизионе в группе А сборная Словении сыграет с командой Литвы, а венгры встретятся с хоккеистами из Казахстана. Обе встречи пройдут 5 мая.

По итогам турнира сборные, занявшие первые два места в группе А, получат право выступать в высшем дивизионе на чемпионате мира 2020 года.

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