Воробьев: сборная России по хоккею будет ждать еще одного игрока из НХЛ

БРНО /Чехия/, 3 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России, возможно, будет ждать еще одного игрока из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в состав на чемпионат мира. Об этом журналистам в пятницу рассказал главный тренер команды Илья Воробьев.

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. На данный момент в составе россиян выступает 14 игроков из клубов НХЛ. В Кубке Стэнли сейчас проходят матчи второго раунда.

"Я говорил, что мы уже хотим перед чемпионатом мира определиться [с составом]. Возможно, одного человека [из НХЛ] будем ждать", - сказал Воробьев.

В пятницу в тренировке впервые после приезда приняли участия игроки "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. "Идея поставить Дадонова к Овечкину и Кузнецову у нас была с самого начала сбора. Это значит, что у нас в звене есть Женя как хороший распасовщик, бросковая мощь и быстрые нападающие", - отметил он.

Воробьев сравнил Ковальчука с Торнтоном

Воробьев подтвердил, что тот состав, который занимался на льду, сыграет в субботнем матче Евротура с финнами. "У нас готовился на льду состав на игру, но одного защитника, которого не было, мы возьмем", - подчеркнул он.

По его словам, капитан в сборной России после Евротура может поменяться. "На Евротур мы идем с капитаном Ковальчуком, а потом посмотрим. На Кубке мира Джо Торнтон (олимпийский чемпион, обладатель "Харт Трофи" и "Арт Росс Трофи", - прим. ТАСС) у канадцев был 13-м нападающим. Илья - наш лидер и выполняет свою роль", - подчеркнул он.

По словам тренера, сильный по именам состав перед чемпионатом мира есть не только у сборной России. "Когда шайба ходит на тренировке практически в одно касание, это фантастика, очень приятно на это смотреть, душа радуется", - сказал он.

Матч сборных России и Финляндии начнется в 15:00 мск.