Чемпион мира по биатлону Л'Абе-Лунд завершил карьеру

ТАСС, 3 мая. Чемпион мира по биатлону норвежец Хенрик Л'Абе-Лунд объявил о завершении карьеры. Об этом в пятницу сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на слова спортсмена, которые приводит телеканал NRK.

33-летний спортсмен не попал в сборную Норвегии на предстоящий сезон. Всего он провел в составе национальной команды 14 сезонов.

"В апреле я был готов продолжить, но потом попытался немного потренироваться и понял, что мое тело и мотивация уже не те. Пришло время найти что-то другое", - сказал Л'Абе-Лунд.

Помимо золота чемпионата мира 2013 года в эстафете, в активе Л'Абе-Лунда четыре награды первенства Европы - золото (2009) и серебро (2012) в эстафете, бронза в смешанной эстафете (2016) и серебро в спринтерской гонке (2016).