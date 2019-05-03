Кузнецов: игроков не заставляют приезжать в сборную России по хоккею

БРНО /Чехия/, 3 мая. /ТАСС/. Хоккеистов не заставляют приезжать и играть за сборную России. Такое мнение журналистам в пятницу высказал нападающий команды и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов.

Кузнецов впервые принял участие в тренировке команды в Чехии перед двумя заключительными матчами Евротура. Он занимался в звене с Александром Овечкиным и Евгением Дадоновым.

"У нас пошел пятый день акклиматизации. С конца сезона есть такой момент, когда можно перестроиться и еще в хоккей поиграть, - сказал он. - Если психологически и морально отдыхаешь, то потом приезжаешь, перестраиваешься, приятно прийти в раздевалку, слушаешь русскую речь. В сборную никого не заставляют приезжать, если есть желание, то ты сам понимаешь, можешь помочь сборной или нет".

Кузнецов рассказал о впечатлениях от предыдущего сезона, в котором "Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. "Было такое чувство, что тот сезон резко перетек в другой. Лето вроде бы длинное, сна не очень много, нагрузки большие. Наверное, чувствуешь, это все как один большой сезон", - подчеркнул он.