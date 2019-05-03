Глава комиссии ЕОК: Белоруссия отлично подготовилась к Европейским играм

РИМ, 3 мая. /ТАСС/. Белоруссия приложила огромные усилия, чтобы успешно подготовиться к Европейским играм, результат зрители увидят уже со старта соревнований. Такое мнение высказал на пресс-конференции в пятницу председатель координационной комиссии II Европейских игр Спирос Капралос.

В пятницу в Риме состоялась церемония зажжения огня эстафеты Европейских игр. Маршрут эстафеты огня пройдет через Австрию, Чехию, Венгрию, Польшу, Словакию и Словению и завершится 21 июня на стадионе "Динамо" в Минске, где будет зажжена чаша Европейских игр.

"Все выглядит просто отлично, город готов к соревнованиям. Деревня для спортсменов сделана на высоком уровне, новых спортивных арен для Игр не строилось, лишь перестраивались некоторые старые, но в целом все готово к соревнованиям, думаю, что через 49 дней мы убедимся в успешном проведении Игр, - сказал Капралос. - Белоруссия - спортивная страна, а их атлеты уже не раз показывали свою силу".

"Люди в стране заинтересованы в Играх, по всему городу развешано большое количество рекламы турнира. Белоруссия сделала на международном уровне определенный шаг вперед, отменив визовый режим для гостей турнира, а продажа билетов идет по очень доступным ценам. Во многих видах спорта будут разыграны квоты на предстоящую Олимпиаду. Все эти причины подогревают интерес зрителей как в Белоруссии, так и во всем мире", - добавил он.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.