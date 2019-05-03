Первый Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд завершился в Сочи

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Церемония закрытия первого Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд прошла в пятницу в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба федерального оператора фестиваля.

В рамках церемонии закрытия фестиваля состоялось награждение победителей командных соревнований и лучших в личном зачете. Также прошло вручение знаков отличия комплекса ГТО работникам сферы физической культуры и спорта Сочи.

Победу в командных соревнованиях одержала семья из Калининградской области, второе место заняли участники из Тюменской области, третьими стали представители Ханты-Мансийского автономного округа - Югра. В состав каждой команды входили отец, мать, старший член семьи (дедушка или бабушка), а также один ребенок. Победители командного зачета были определены по сумме очков, набранных всеми членами семьи за выполнение всех видов спортивной программы в каждой возрастной категории.

Победители личного зачета определялись по сумме очков, набранных членами команды в шести категориях (мама, папа, девочка, мальчик, бабушка, дедушка) за выполнение соответствующих видов спортивной программы. Лучшими в личных зачетах стали: Галина Другова (Тюменская область, категория "бабушки"), Сергей Татарин (Калининградская область, "дедушки"), Алена Гаврилова (Курганская область, "девочки"), Константин Светлов (Калужская область, "мальчики"), Динара Гаммадова (Республика Дагестан, "мамы"), Петр Светлов (Калужская область, "папы").

"В любом возрасте нужно быть активным и спортивным"

Победителей и призеров фестиваля поздравил начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Денис Расков. "Поздравляю от лица министерства спорта Краснодарского края с участием в первом фестивале семейных команд ГТО. Мы постарались сделать мероприятие ярким и красочным. Продолжайте заниматься физической культурой, по возвращении домой привлекайте своих друзей и коллег к выполнению нормативов ГТО", - сказал Расков.

"На региональном этапе мы победили серьезных соперников из 13 районов области, на отборочных этапах настраивались, поддерживали друг друга. Мы не знали, что здесь будет такая борьба, хотели попасть в десятку лучших, однако ровное выступление каждого из нас привело к победе. Судейство было жестким, но справедливым ко всем участникам, а все семьи помогали друг другу, не было ни одного конфликта. Будем готовиться в следующем году и показывать детям, что в любом возрасте нужно быть активным и спортивным", - поделились впечатлениями после вручения награды победителей члены семьи Ледик из Калининградской области.

Первый Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд проходил в Сочи с 1 по 3 мая. В отборочных этапах фестиваля приняли участие 25 тыс. человек по всей стране. За путевку на всероссийские соревнования боролось 22 276 участников на муниципальном этапе и 3 219 - на региональном.