Катулин: Европейские игры станут самым ярким спортивным мероприятием 2019 года

РИМ, 3 мая. /ТАСС/. Европейские игры в Минске объединят всех жителей Белоруссии и станут самым важным спортивным мероприятием года в мире. Такое мнение высказал на пресс-конференции в пятницу директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин.

В пятницу в Риме прошла церемония зажжения огня эстафеты II Европейских игр. Маршрут эстафеты огня пройдет через Австрию, Чехию, Венгрию, Польшу, Словакию и Словению и завершится 21 июня на стадионе "Динамо" в Минске, где будет зажжена чаша Европейских игр.

"Талисман этих Игр демонстрирует характер и энергию нашего народа. Эти соревнования объединяют всех людей, начиная от школьников, для которых талисман стал любимой игрушкой, заканчивая волонтерами, которых на играх будет более 8000 человек. Этот день очень важен для нас, потому что мы понимаем, что, по сути, Игры начинаются уже сейчас. Я надеюсь, что Игры станут самым ярким спортивным мероприятием 2019 года", - сказал Катулин.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.