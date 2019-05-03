Спорт без ограничений. Путин поручил разработать стратегию развития отрасли до 2030 года

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, которое прошло 27 марта текущего года. Документ охватывает широкий спектр вопросов, начиная от улучшений в области спортивной медицины и заканчивая работой институтов профессионального спорта.
В частности, президент поручил включить мероприятия по развитию физической культуры и спорта в паспорта национальных проектов по направлениям "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда" и "Наука". Эти мероприятия должны способствовать созданию и развитию региональных центров подготовки спортивного резерва, популяризации физической культуры и спорта среди граждан старшего возраста, а также учитывать результаты исследований в области спортивной медицины при участии Федерального медико-биологического агентства и реализацию программ по развитию школьного и студенческого спорта с использованием объектов наследия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Особое внимание будет уделено реализации программы "Плавание для всех".
Вышеуказанные положения должны будут реализовываться согласно новой стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2030 года, которую Путин поручил разработать и утвердить правительству. Кабмин при разработке стратегии должен предусмотреть обеспечение равных возможностей гражданам для занятий физической культурой и спортом, а также учесть дальнейшее совершенствование организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в данной области. В рамках новой концепции также будет необходимо предусмотреть развитие всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Важнейшее место в новой концепции отведено регионам как движущей силе изменений в области физической культуры и спорта. Президент поручил своему помощнику Игорю Левитину до 1 ноября подготовить проведение очередного Совета по развитию физкультуры и спорта, главной темой которого должна стать роль регионов в развитии любительского спорта в России.
По поручению президента правительство займется вопросами введения налогового вычета за оздоровительные услуги, совершенствования законодательства в сфере физической культуры и спорта, доработки и принятия закона о фитнес-индустрии, а также корректировки законов, касающихся проведения азартных игр в букмекерских конторах.
Россия на Олимпиаде-2020 и Крымский марафон
Перечень поручений коснулся также Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года. Ближайший совет IAAF, на котором будет вновь поднят вопрос о восстановлении статуса ВФЛА, пройдет в июне. Российские легкоатлеты могут сейчас выступать на международных соревнованиях только при наличии статуса нейтрального спортсмена.
Исходя из нынешнего положения ВФЛА и проведения в 2020 году Олимпиады в Токио, Путин рекомендовал Олимпийскому комитету России до 2 декабря текущего года "принять исчерпывающие меры" по восстановлению членства ВФЛА в IAAF, а также обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в грядущих Играх без ограничений.
Также президент указал на необходимость проработки увеличения размеров денежных вознаграждений (премий) спортсменам - членам спортивных сборных команд РФ по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр по итогам их выступлений на чемпионатах мира и чемпионатах Европы, а также тренерам и специалистам спортивных сборных команд РФ, обеспечившим подготовку таких спортсменов.
По поручению Путина с 2020 года будет проходить ежегодный Крымский марафон. Мероприятие будет приурочено к празднованию Дня физкультурника (10 августа), а участие в нем будут принимать команды от каждого субъекта Российской Федерации и общероссийских физкультурно-спортивных обществ.
Центр спортивной медицины в Сочи
Уровень подготовки спортсменов и рост их результатов напрямую зависят от качества реабилитации после соревнований и восстановления после травм и повреждений. По итогам совета президент поручил правительству РФ вплотную заняться вопросом создания центра спортивной медицины, реабилитации и восстановления спортсменов в Сочи.
Глава государства указал на необходимость обеспечить создание не менее трех центров реабилитации и восстановления спортсменов сборных команд России на базе санаторно-курортных организаций, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства. Функционирование таких центров предусматривает выделение средств из федерального бюджета.