Спорт без ограничений. Путин поручил разработать стратегию развития отрасли до 2030 года

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, которое прошло 27 марта текущего года. Документ охватывает широкий спектр вопросов, начиная от улучшений в области спортивной медицины и заканчивая работой институтов профессионального спорта.

В частности, президент поручил включить мероприятия по развитию физической культуры и спорта в паспорта национальных проектов по направлениям "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда" и "Наука". Эти мероприятия должны способствовать созданию и развитию региональных центров подготовки спортивного резерва, популяризации физической культуры и спорта среди граждан старшего возраста, а также учитывать результаты исследований в области спортивной медицины при участии Федерального медико-биологического агентства и реализацию программ по развитию школьного и студенческого спорта с использованием объектов наследия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Особое внимание будет уделено реализации программы "Плавание для всех".

Вышеуказанные положения должны будут реализовываться согласно новой стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2030 года, которую Путин поручил разработать и утвердить правительству. Кабмин при разработке стратегии должен предусмотреть обеспечение равных возможностей гражданам для занятий физической культурой и спортом, а также учесть дальнейшее совершенствование организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в данной области. В рамках новой концепции также будет необходимо предусмотреть развитие всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Важнейшее место в новой концепции отведено регионам как движущей силе изменений в области физической культуры и спорта. Президент поручил своему помощнику Игорю Левитину до 1 ноября подготовить проведение очередного Совета по развитию физкультуры и спорта, главной темой которого должна стать роль регионов в развитии любительского спорта в России.

По поручению президента правительство займется вопросами введения налогового вычета за оздоровительные услуги, совершенствования законодательства в сфере физической культуры и спорта, доработки и принятия закона о фитнес-индустрии, а также корректировки законов, касающихся проведения азартных игр в букмекерских конторах.

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Перечень поручений коснулся также Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года. Ближайший совет IAAF, на котором будет вновь поднят вопрос о восстановлении статуса ВФЛА, пройдет в июне. Российские легкоатлеты могут сейчас выступать на международных соревнованиях только при наличии статуса нейтрального спортсмена.